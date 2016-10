Virtuelle Sanierung: Schloss Rochlitz mit 3D-Animation

erschienen am 06.10.2016



Rochlitz (dpa/sn) - Auf Schloss Rochlitz können Besucher ab kommenden Frühjahr virtuell in 800 Jahre Baugeschichte eintauchen. Mithilfe einer sogenannten VR-Brille (Virtual Reality) findet man sich in einer virtuellen 3D-Animation der Hauptmannsstube wieder, erläuterte Christian Striefler, Direktor der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH, bei der Projektvorstellung am Donnerstag. «Wir haben den Raum sozusagen virtuell saniert, so dass wir verschiedene Epochen zeigen können.» Mit der Brille auf der Nase erstrahlt der Raum in seinem ursprünglichen Zustand zur Zeit der Romanik bis hin zur Neuzeit. Das Pilotprojekt kostete rund 40 000 Euro und ist laut Striefler im Museumsbereich deutschlandweit einzigartig.