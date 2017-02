Vogelgrippe: In Sachsen müssen 6500 Puten getötet werden

Der Epidemie sind im Freistaat bisher nur Wildvögel zum Opfer gefallen. Jetzt gibt es erstmals einen Verdacht in einem Putenzuchtbetrieb. Dabei waren die Tiere im Stall.

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 31.01.2017



Torgau/Dresden. Bei der letzten Probenentnahme am Freitag war noch alles in Ordnung, am Montag lagen dann aber 250 tote Puten im Stall: Bei einem Putenzuchtbetrieb im Landkreis Nordsachsen ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Die Landesuntersuchungsanstalt stellte gestern das Geflügelpestvirus fest, wie das Verbraucherschutzministerium mitteilte. Die Proben werden noch im Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems untersucht, ein endgültiger Befund soll heute vorliegen. Damit hat die Epidemie nun auch die Nutztierhaltung in Sachsen erreicht. Bislang war sie nur bei Wildvögeln aufgetreten. 37 Fälle sind hier bislang bestätigt, bei sieben steht der Befund noch aus.

Der Putenzuchtbetrieb befindet sich laut Landratsamt in der Region Rackwitz und damit in einem Sperrbezirk, der nach dem Fund einer toten Reiherente Mitte Januar eingerichtet worden war. Wie das Virus auf die Puten übertragen wurde, ist offen. Die Tiere befanden sich den Angaben nach seit Wochen im Stall. Das Gesetz verlangt, dass der ganze Bestand in dem Betrieb getötet werden muss - insgesamt 6500 Puten.

Für Günther Drobisch, Geschäftsführer des Sächsischen Geflügelwirtschaftsverbandes, hat die Vogelgrippe-Epidemie nun eine neue Stufe erreicht. "Die Einschläge kommen näher. Das ist eine schwierige Situation für die Betriebe", sagte er. Insgesamt werden im Freistaat acht Millionen Tiere gehalten. Seit Mitte November gilt landesweit Stallpflicht für Geflügel, allerdings können die Behörden vor Ort Ausnahmegenehmigungen erteilen.

Verbraucherschutzministerin Barbara Klepsch (CDU) appellierte an die Betriebe, sich weiter an die Stallpflicht zu halten. "Das H5N8-Virus ist für Geflügel hochansteckend. Unser Ziel ist es, einen weiteren Eintrag in Nutzgeflügelbestände zu verhindern", sagte sie. Deshalb sei die Unterbringung im Stall sinnvoll, auch wenn es in dem Fall trotzdem zu einer Infektion gekommen ist, wie Ministeriumssprecherin Annett Hofmann erklärte. Für Verbraucher bestehe jedoch keine Gefahr, Geflügel könne weiterhin bedenkenlos verzehrt werden, hieß es.

In Deutschland hat sich das Virus H5N8 seit November stark ausgebreitet. Mittlerweile ist die Geflügelpest bundesweit in mehr als 40 Nutztierhaltungen ausgebrochen. In Brandenburg etwa wurden vorige Woche 450.000 Puten getötet, in Mecklenburg-Vorpommern werden seit gestern mehr als 100.000 Legehennen gekeult. Auch im Vogtland gibt es einen Fall: Im ostthüringischen Zeulenroda wurde bei Tieren eines privaten Geflügelhalters das Virus H5N8 nachgewiesen.