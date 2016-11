Vogelgrippe erreicht Dresdner Umland: Sperrbezirk

erschienen am 21.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Vogelgrippe breitet sich in Sachsen weiter aus. Bei einer an einem See in Birkwitz-Pratzschwitz nahe Dresden gefundenen Wildente sei der H5N8-Erreger nachgewiesen worden, teilte die Stadt am Montag mit. Um die Ausweitung der Tierseuche zu verhindern, wurde rund um den Fundort ein Sperr- und Beobachtungsgebiet errichtet, das sich bis in den Südosten Dresdens ausdehnt. Hunde und Katzen sollten in dem Gebiet nicht frei laufen. Wer tote Wildvögel im Stadtgebiet findet, sollte diese laut Stadt keinesfalls anfassen und stattdessen die Feuerwehr informieren.

Auch am Cospudener See bei Leipzig wurden bereits Enten mit dem für Menschen ungefährlichen H5N8-Erreger gefunden. Das Verbraucherschutzministerium hat mittlerweile für ganz Sachsen eine Stallpflicht für Geflügel ausgerufen.