Volksbanken Dresden und Bautzen beschließen Fusion

erschienen am 18.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Die Dresdner Volksbank Raiffeisenbank und die Volksbank Bautzen fusionieren zur Volksbank Dresden-Bautzen. Durch die von den Vertreterversammlungen beider Geldhäuser beschlossene Verschmelzung entstehe die mit einer Bilanzsumme von rund 1,9 Milliarden Euro größte sächsische Genossenschaftsbank, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Der Zusammenschluss solle rückwirkend zum 1. Januar erfolgen, der Eintrag ins Genossenschaftsregister Ende Juli. Sitz der Volksbank Dresden-Bautzen soll Dresden sein. Sie wird künftig 128 000 Kunden in 34 Filialen betreuen. Ein Rückzug aus der Fläche sei nicht geplant, hieß es.

Den Angaben zufolge wird die neue Bank mit ihren 379 Mitarbeitern über Einlagen in Höhe von gut 1,6 Milliarden Euro verfügen. Die Summe der Forderungen gegenüber Kunden betrage 784 Millionen Euro, das Eigenkapital belaufe sich auf 134 Millionen Euro.

Die Verschmelzung sei angesichts niedriger Zinsen, zunehmender Regulierung und fortschreitender Digitalisierung seit gut einem Jahr vorbereitet worden. Beide Vertreterversammlungen hätten einstimmig dafür gestimmt.

Die technische Umstellung ist Ende September geplant. Nach einer Übergangszeit werden sich die Kunden der Volksbank Bautzen dann an eine neue IBAN-Nummer gewöhnen müssen.