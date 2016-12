Volleyball-Meister Dresden gegen Istanbul chancenlos

erschienen am 14.12.2016



Dresden (dpa) - Volleyball-Meister und Pokalsieger Dresdner SC ist am Mittwochabend mit einer klaren 0:3 (17:25, 11:25, 21:25)-Heimniederlage gegen Eczacibasi VitrA Istanbul in die Champions-League-Saison gestartet. «Der Gegner hat auf einem völlig anderen Niveau als wir gespielt, viel höher und härter angegriffen und war natürlich auch viel erfahrener. Ich bin trotzdem nicht unzufrieden. Es widerspiegelt das, was bei uns zurzeit möglich ist», sagte DSC-Trainer Alexander Waibl.

Von Beginn an diktierte der Clubweltmeister und Champions-League-Sieger von 2015, der mit einer Auswahl an Weltklasse-Spielerinnen auflief, das Geschehen auf dem Feld. Gegen die überlegenen Gäste standen die Schützlinge von Waibl in den ersten beiden Sätzen auf verlorenem Posten.

Im dritten Durchgang erhöhten die Dresdnerinnen den Aufschlagdruck und konnten die Gäste damit in Bedrängnis bringen. So führte der DSC zwischenzeitlich mit 16:12, doch Eczacibasi kämpfte sich zurück und drehte in der Schlussphase den Satz zu seinen Gunsten. Nach 71 Minuten verwandelte Istanbul mit einer Blockaktion den ersten Matchball zum Sieg.