Volleyball-Meister Dresdner SC unterliegt in Potsdam mit 2:3

erschienen am 01.02.2017



Potsdam (dpa) - Nach acht Siegen in Serie haben die Bundesliga-Volleyballerinnen des Dresdner SC wieder verloren. Der deutsche Meister unterlag am Mittwochabend vor 983 Zuschauern beim Tabellenvierten SC Potsdam mit 2:3 (25:10, 19:25, 22:25, 25:19, 9:15). «Es war das erwartet enge Spiel. Wir haben in den wichtigen Momenten des Spiels zu viele Fehler gemacht, insgesamt nach dem ersten Satz etwas die Spannung verloren», sagte DSC-Trainer Alexander Waibl nach der dritten Saisonniederlage.

Im ersten Satz agierte der Meister sehr druckvoll im Aufschlag variabel im Angriff und ließ die Gastgeberinnen gar nicht ins Spiel kommen. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt. Potsdam fand den Rhythmus, während sich bei den Elbestädterinnen immer mehr Fehler einschlichen. Vor allem die Annahme wackelte, der Block erwies sich als löchrig und auch im Angriff konnten sich die DSC-Damen nicht mehr so gut in Szene setzen.

Daran änderte sich auch in der Folge nichts. Nach 105 Minuten konnte Potsdam den ersten Matchball zum Sieg verwandeln. Erfolgreichste Scorerin bei den Dresdnerinnen war Liz McMahon mit 17 Punkten, als wertvollste Spielerin wurde Jocelynn Birks geehrt.