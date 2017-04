Vor 90 Jahren landete erste Maschine in Schkeuditz

erschienen am 25.04.2017



Schkeuditz (dpa) - Auf dem Gelände des Flughafens Leipzig-Halle landete vor exakt 90 Jahren die erste Maschine. Eröffnet wurde der Airport zwar bereits am 18. April 1927, doch wegen des schlechten Wetters musste die Landung des ersten Flugzeugs auf den 25. April verschoben werden. Das Jubiläumsjahr will der Flughafen mit einem großen Fest am 10. und 11. Juni feiern. Besucher können dann unter anderem die spezielle Ausrüstung des Airports in Augenschein nehmen; etwa Abfertigungs-, Bergungs-, Räum- und Enteisungstechnik. Geplant seien auch Rundflüge und eine große Ausstellung zur wechselvollen Historie des Flughafens, sagte ein Sprecher.