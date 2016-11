Vorerst keine Geflügelschauen im Landkreis Mittelsachsen

erschienen am 15.11.2016



Freiberg (dpa/sn) - Im Landkreis Mittelsachsen dürfen bis auf weiteres keine Geflügel- oder Vogelschauen mehr veranstaltet werden. Das teilte das Landratsamt am Dienstag in Freiberg mit. Mit der Verfügung reagierte der Kreis auf die am Montag für ganz Sachsen verhängte Stallpflicht für Geflügel. Damit soll die Ausbreitung des gefährlichen Vogelgrippevirus H5N8 verhindert werden. In der vergangenen Woche war am Cospudener See bei Leipzig eine tote Ente entdeckt und bei ihr das Virus festgestellt worden.