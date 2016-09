Vorerst letzter Streiktag im Ã¶ffentlichen Dienst in Naunhof

Vorerst letzter Streiktag im öffentlichen Dienst in Naunhof

erschienen am 09.09.2016



Naunhof (dpa/sn) - In Naunhof geht heute der dreitägige Streik der Beschäftigten der Stadt zu Ende. Zum Abschluss sind sie um 10.00 Uhr zu einer Protestkundgebung auf dem Marktplatz aufgerufen. In einer Urabstimmung hatten sich 95,7 Prozent der rund 170 städtischen Mitarbeiter für die Arbeitsniederlegung ausgesprochen. Der Stadtrat verweigert Bürgermeister Volker Zschocher (parteilos) die Zustimmung zur Aufnahme von Gesprächen mit der Gewerkschaft. Naunhof war 1994 aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten. Seither wird die Bezahlung der Beschäftigten über Einzelverträge geregelt. Sie liegt nach Gewerkschaftsangaben häufig unter dem Niveau der regulären Einkommen im öffentlichen Dienst.