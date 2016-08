Vorfahrt missachtet: Drei Menschen verletzt

erschienen am 01.09.2016



Reichenbach (dpa/sn) - Bei einem Verkehrsunfall im Vogtlandkreis sind drei Menschen verletzt worden. Ein 53-jähriger Autofahrer missachtete am Mittwoch in Reichenbach die Vorfahrt und stieß mit dem Fahrzeug eines 77 Jahre alten Mannes zusammen, wie die Polizei in Zwickau am Donnerstag mitteilte. Die beiden Fahrer sowie eine 76-jährige Beifahrerin verletzten sich. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehr als 20 000 Euro.