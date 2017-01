Vorsicht! Wetterdienst warnt vor Glatteis in Sachsen

erschienen am 30.01.2017



Chemnitz/Leipzig. Der Deutsche Wetterdienst in Leipzig hat vor Glatteis in Sachsen gewarnt. Eine amtliche Unwetterwarnung bis zum Nachmittag gilt bereits für das Vogtland, den Erzgebirgskreis und den Kreis Zwickau.

Laut den Experten zieht heute von Westen her Niederschlag auf, der bis in die Nacht zum Dienstag hinein anhält. Dabei fällt anfangs in den höheren Lagen des Erzgebirges noch Schnee. Im Tagesverlauf geht der Schnee aber überall in Regen über, der auf dem teils gefrorenen Boden zu Glatteis führen kann.

Vor allem im Erzgebirge und in Ostsachsen kann es teils längere Zeit bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt regnen, so dass Unwettergefahr durch Glatteis besteht. In den übrigen Regionen nimmt dagegen bei steigenden Temperaturen die Glatteisgefahr im Tagesverlauf ab, heißt es. (fp)