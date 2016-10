Wachpolizisten: mehr Sicherheit für Flüchtlingsheime bringen

Der Einsatz von Wachpolizisten ist Teil des Maßnahmepakets für Bautzen, das nach den Ausschreitungen zwischen jungen Flüchtlingen und Rechtsextremen auf dem Kornmarkt beschlossen wurde. Sie sollen die Kollegen von der Landespolizei entlasten.

Von Miriam Schönbach, dpa

erschienen am 27.10.2016



Bautzen (dpa/sn) - Flüchtlingsunterkünfte in Bautzen und der Region werden künftig regelmäßig durch neue Wachpolizisten bewacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben in dieser Woche die ersten sieben Kollegen im Revier Bautzen ihren Dienst aufgenommen. Die Maßnahme ist demnach Teil einer Sicherheitspartnerschaft, auf die sich die Polizeidirektion Görlitz, die Stadt Bautzen sowie Verbände und Vereine nach den Ausschreitungen zwischen jungen Flüchtlingen und Rechtsextremen auf dem Kornmarkt im September verständigt haben.

Zu dem neuen Team gehören auch Kathrin Heim und Willi Hauptmann. Die beiden Wachpolizisten haben erst vergangene Woche ihre zwölfwöchige Ausbildung beendet. Beide Neulinge kommen aus der Oberlausitz und kennen die Gegend. «Zuerst sind wir mit erfahrenen Kollegen unterwegs», sagte Heim. In den kommenden Tagen lernen sie das Revier kennen und stellen sich in den Flüchtlingsunterkünften vor. «Ich freue mich über die Maßnahme und wünsche mir gleichzeitig, dass wir die Wachpolizisten selten in Aktion sehen müssen», sagte Peter Rausch, Betreiber des Flüchtlingsheim «Spreehotel» in Bautzen.

Die Wachpolizisten werden jeweils zu zweit in drei Schichten die Objektbewachung rund um die Uhr übernehmen. «Wir werden regelmäßig alle Unterkünften bestreifen und können eingreifen, wenn es im Heim unter den Asylbewerbern zu Problemen kommt oder es von draußen eine gefährliche Situation gibt», sagte Hauptmann.

Um Streit beispielsweise unter Asylbewerbern zu schlichten, steht bei den Wachpolizisten auch das Fach «Interkulturelle Kompetenz» auf dem Lehrplan. Dort werden unter anderem wichtige arabische Worte gelehrt und Traditionen vermittelt. Weitere Fächer sind unter anderem Recht, Umgang mit der Schusswaffe und dem Einsatzmehrzweckstock sowie eine Fahrausbildung.

Den derzeit sieben Wachpolizisten in Bautzen werden im Frühjahr 20 weitere Kollegen für die Polizeidirektion Görlitz folgen. Sie beginnen Anfang November ihre Ausbildung im Fortbildungszentrum der Polizei in Bautzen, wie Polizeisprecher Tobias Sprunk sagte. Wachpolizisten dürfen laut Gesetz Objektschutz übernehmen und die Landespolizei bei der Personenbewachung unterstützen.