Wafer-Produktions-Erweiterung am Fraunhofer-Institut

erschienen am 21.09.2016



Dresden (dpa) - Das Fraunhofer-Institut f├╝r Photonische Mikrosysteme (IPMS) in Dresden erweitert bis 2018 seinen Reinraum. Am Mittwoch nahm Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) symbolisch eine der ersten neu installierten Anlagen in Betrieb, mit der k├╝nftig auch die in der Mikrosystemtechnik industrie├╝blichen 200-mm-Wafer verarbeitet werden k├Ânnen. Die Umstellung auf ein gr├Â├čeres Format wird nach Angaben ihres Ministeriums mit 24 Millionen Euro aus EU- und Landesmitteln unterst├╝tzt. ┬źDas Geld ist gut angelegt┬╗, sagte Stange. Damit k├Ânne die zukunftsweisende Forschung fortgesetzt werden und das IPMS seine Position ┬źals Pionier und Innovationsf├╝hrer┬╗ behaupten.

Die Institutsleiter Hubert Lakner und Harald Schenk sehen in der Erweiterung der Wafer-Produktion eine Grundvoraussetzung, um weiter auf Spitzenniveau und auch technisch kompatibel mit Partnern in Forschung und Industrie zu bleiben. Die wichtigsten von ihnen seien schon auf die 200-mm-Technologie umgestiegen. Die Installation der gr├Â├čeren Prozesslinie wird nach Ministeriumsangaben insgesamt mit 30 Millionen Euro von EU, Bund und Land unterst├╝tzt.