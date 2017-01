Wahl 2014: Einspruch von Ex-Kandidat vor Ablehnung

Landtag wird im Fall Samtleben frühestens im März Entscheidung fällen

Von Tino Moritz

erschienen am 27.01.2017



Dresden. An der Abweisung der Einsprüche gegen die Landtagswahl 2014 wegen des gegen seinen Willen gestrichenen AfD-Kandidaten Arvid Samtleben (Foto) gibt es im Dresdner Parlament zwar schon länger keine Zweifel. Bis es formal dazu kommt, ist die Hälfte der Legislaturperiode aber um. Samtleben war von einem AfD-Parteitag auf Listenplatz 14 gewählt, später aber auf Geheiß der Parteispitze von den Vertrauensleuten der Partei gestrichen worden. Zur Wahl errang die AfD 14 Mandate, Samtleben wäre also im Landtag gewesen.

Dass eine solche Streichung vor Zulassung der Liste rechtlich nicht zu beanstanden ist, hatten bereits die Landeswahlleitung, das Innenministerium und der Juristische Dienst des Landtags festgestellt. Auch eine nun im Wahlprüfungsausschuss erarbeitete interne Vorprüfung kommt zu dem Schluss, dass "kein Verstoß gegen das Rechtsstaats- und Demokratieprinzip vorliegt" und innerhalb der AfD "der Ablauf des Verfahrens zwar holprig, aber nicht rechtsstaatswidrig war".

Eine Beschlussempfehlung des Ausschusses wird es freilich auch beim nächsten Treffen am 3. Februar aus formalen Gründen noch nicht geben, wie Ausschusschef Marko Schiemann (CDU) ankündigte. Demnach wird der Landtag die Entscheidung nicht vor März fällen - und auch dann ist das Verfahren noch nicht beendet: Samtleben, der selbst einen der beiden Einsprüche eingelegt und auf eine Neuwahl gehofft hatte, kündigte bereits vor Wochen an, bei einer Abweisung vor das Verfassungsgericht zu ziehen.