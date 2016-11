Wahl von Sachverständigen geht in die Verlängerung

erschienen am 09.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Wahl von fünf Sachverständigen für den Medienrat der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien ist in der ersten Runde überraschend gescheitert. Der frühere Regierungssprecher Michael Sagurna und die ehemalige Vorsitzende der SPD-Frauen, Eva Brackelmann, erhielten am Mittwoch im Landtag in geheimer Wahl nicht die erforderliche Anzahl von 84 Stimmen. Sagurna bekam 83 Stimmen, Brackelmann nur 62. Erst in der zweiten Runde konnten sie sich durchsetzen - Sagurna mit 94 Stimmen, Brackelmann mit 87. Für die Wahl war eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. In der ersten Runde hatten das schon Markus Heinker, Rüdiger Steinmetz und Grit Wißkirchen geschafft.