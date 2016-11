Wahrhaftigkeit unter Druck

Lügenpresse. Verzerrte Bilder. Schwerwiegende Vorwürfe gegen Medien. Wie dem begegnen? "Freie Presse" hat es versucht.

Von Eva Prase (Text) und Uwe Mann (Fotos)

erschienen am 03.11.2016



Chemnitz. Chemnitz. Schlagzeile Seite 1? Razzia gegen Ost-Mafia in drei Bundesländern, darunter in Sachsen. Oder: Deutsche Sparer sollen nicht für ausländische Banken haften. Bad news gegen good news, Kriminalitäts- gegen Wirtschaftsthema, unmittelbare Nähe der Razzia, Mehrwert für den Leser beim Geldthema. In der ersten Konferenz des Tages, die die Leser erleben, wird endgültig noch gar nichts entschieden. Ein Reporter aus Chemnitz widmet sich der organisierten Kriminalität, der Brüsseler Korrespondent dem Sparthema. Ein Dritter kümmert sich ums neue Gentechnikgesetz. Eine Otto-Dix-Briefmarke könnte das Titelbild geben. Die Zeitung des nächsten Tages nimmt erste, grobe Konturen an. Aber der Tag ist noch lang.

Zehn Leser verfolgen die Konferenz. Sie waren zu einem Projekttag am Mittwoch ins Haus der "Freien Presse" in Chemnitz gekommen, wollten sich "selbst einen Eindruck machen, wie Zeitung funktioniert". Das sagte jedenfalls die Jüngste von ihnen, Studentin Tina Krüger aus Zwickau. Sie hat selbst, als Schülerin schon, eine kleine Zeitung ins Leben gerufen und will nun wissen, wie Zeitungsmachen im Großen funktioniert. Karl-Heinz Mantau aus Freiberg will diskutieren, "warum die Wahrnehmung in der Bevölkerung mitunter anders ist als das, was man in der Zeitung liest. Wie viel subjektive Meinung fließt mit ein in eine Schlagzeile oder einen Text?"Rolf Petermann aus Aue will verstehen, wie tendenzielle Berichterstattung entsteht. Auch der ehemalige Regierungspräsident von Chemnitz, Karl Noltze, ist geladen. Der Mann, im Umgang mit Presse geübt, stellte gleich am Anfang klar, dass er wenigstens das von ihm im Text Zitierte vorher lesen darf. Zudem war Edgar Narath da. Der frühere Rechtsanwalt ist heute im Ruhestand und Chef des Heimatvereines Bockau, über dessen Arbeit, wie Narath sagt, zu wenig berichtet wird. "Gerade von meiner Heimatzeitung erwarte ich, dass sie den Schwerpunkt auf Lokales legt."

Bunt gemischt also das Teilnehmerfeld. Unterschiedlich die Erwartungen an die Gespräche mit den Redakteuren. Im Zentrum die Frage, wie wahrhaftig Medien allgemein und die "Freie Presse" speziell die komplexe Welt darstellen. "Wir können Ihnen nicht versprechen, täglich eine fehlerfreie Zeitung anzubieten", warb Chefredakteur Torsten Kleditzsch um Verständnis. "Aber wir versprechen Ihnen, dass wir alles uns Mögliche tun, damit Sie eine fehlerfreie Zeitung erhalten."

Es ist, am Ende, ein Ringen um Wahrhaftigkeit. Das fängt schon bei der Auswahl der Nachrichten an, geht über ihre Platzierung und bis zur Meinung, die in einem Kommentar dazu veröffentlicht wird.Dabei hat, so stellte Kleditzsch heraus, die Redaktion nicht die eine Meinung, schon gar nicht eine vorgegebene. Unter den rund 150 Redakteuren gebe es durchaus unterschiedliche Ansichten und deshalb auch Kontroversen. Mitunter würden die in Artikeln, die zum Beispiel als "Pro und Contra" gekennzeichnet sind, zum Ausdruck kommen. In erster Linie gehe es aber darum, sachlich zu informieren und dadurch dazu beizutragen, dass die verschiedenen Gruppen der Bevölkerung weiterhin im Gespräch bleiben oder wieder dazu finden. "Wer, wenn nicht wir, die regionale Heimatzeitung, sollte dazu in der Lage sein", sagte Kleditzsch.

Doch die Gäste hakten während des Tages an verschiedenen Stellen nach. Auch fiel das Stichwort "Lügenpresse", das Anlass war, warum die Zeitung Leser einlädt. "Eine Lüge ist eine unwahre Behauptung von Tatsachen", definierte Karl Noltze aus dem Stegreif. Doch auf die Medien angewandt wäre das seiner Meinung nach zu einfach. Schon das Weglassen einer Information könne die Nachricht als solche völlig entwerten, wie das etwa 2014 bei der Entführung von 200 Mädchen aus einer Schule in Nigeria der Fall gewesen sein soll. Noltze: "Es war eine christliche Schule und die Entführung fand durch die islamistische Terrororganisation Boko Haram statt. Da erhält die Nachricht eine ganz andere Qualität", sagt er.Die Leser fragten zudem, warum bei Kriminalfällen oft die Nationalität der Täter weggelassen wird. Jana Klameth, stellvertretende Chefredakteurin, erklärte, welche Regeln sich die Redaktion selbst gegeben habe. Eine Checkliste, die gewährleisten soll, dass keine wichtigen Information unter den Tisch fallen, trotzdem man darauf achtet, der Diskriminierung ganzer Bevölkerungsgruppen keinen Vorschub zu leisten. In den letzten Monaten hätten die Beschwerden in diesem Punkt abgenommen, so Klameth.

Die "Freie Presse" habe einen Wandel vollzogen, der zu begrüßen sei, bestätigte Tobias Andrä, parteiloser Stadtrat aus Aue. Das Blatt sei kompetent und meinungsstark. Es habe, gerade beim Thema Asylpolitik, einen "guten Mittelweg" gefunden. "Die Zeitung hängt nicht bedingungslos einer Willkommenskultur an. Sie propagiert aber auch nicht, die Schotten dichtzumachen. Es wurde auf kritische Stimmen gehört, und es ist gelungen, die Leser mitzunehmen", meint Andrä.Karl-Heinz Mantau, der in Holzhau selbst Bürgerdialoge organisiert, formuliert es ähnlich. Er sei mit Skepsis zum Redaktionsbesuch erschienen, habe sich aber überzeugen können, dass die Zeitung ihren Lesern "auf Augenhöhe begegnet. Bei den Redakteuren ist ein Grundvertrauen in die Mündigkeit der Leserschaft gegeben." Schließlich Hannes Lötzsch: Der Student aus Elterlein ist froh, dass die Zeitung nicht vor jenen eingeknickt sei, "die den Kurs von Angela Merkel infrage stellen wollen". Er spricht von "guten, ausgewogenen Inhalten". Ralf Petermann, früher Leiter des Auer Stadtmuseums, betonte, dass der Erhalt der Vielfalt, die zu Wort kommt, gut sei. "Und es ist wichtig, dass wir uns alle die Fähigkeit erhalten, die eigene Position infrage zu stellen."