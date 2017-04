Wander-Express «Bohemica» startet in neue Saison

erschienen am 10.04.2017



Leipzig (dpa/sn) - Die Deutsche Bahn startet am Karfreitag die neue Saison des Wanderexpress «Bohemica». Er werde an jedem Wochenende und an Feiertagen von Dresden aus in die böhmische Stadt Litoměřice unterwegs sein, teilte die Deutsche Bahn am Montag in Leipzig mit. Von dort aus könnten die Wanderfreunde zahlreiche Ziele in der Böhmischen Schweiz beziehungsweise im Böhmischen Mittelgebirge erreichen. Der Regionalzug startet am Morgen und fährt am Abend zurück. Das gemeinsame Projekt der Deutschen Bahn und der Tschechischen Bahn war im Jahr 2010 gestartet worden. Die diesjährige Saison endet am 31. Oktober.