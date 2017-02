Wann kommt das dichte Netz an W-Lan-Hotspots?

CDU und SPD haben 2014 versprochen, für ein gutes Angebot an drahtlosen Internetzugängen zu sorgen. Doch sie setzen zunächst einmal andere Prioritäten.

Von Tino Moritz

erschienen am 02.02.2017



Dresden. Wie es bisher um die Internet-Zugänge in Sachsen bestellt ist, stimmt nicht einmal das Regierungslager zufrieden. Laut dem vor zweieinhalb Jahren unterzeichneten Koalitionsvertrag von CDU und SPD genießt die Förderung des Breitbandausbaus Priorität, zudem wird wörtlich versichert: "In Sachsen wird ein dichtes Netz an öffentlich zugänglichen Hotspots eingerichtet." Dass dieses Ziel noch lange nicht erfüllt sei, räumte am Donnerstag im Landtag selbst Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) ein. Allerdings bezweifelte er, dass eine Idee der Grünen dies beschleunigen könne.

Die kleinste Oppositionsfraktion hatte beantragt, künftig auch die Förderung von "Freifunk" in Sachsen zu ermöglichen - also jenen ehrenamtlichen Initiativen, die mit ihren Bürgernetzwerken nicht nur kostenlose, sondern auch uneingeschränkte und unabhängige Zugänge schaffen wollen. Zwar können W-Lan-Hotspots schon bisher über die Förderrichtlinie "Digitale Offensive Sachsen" bezuschusst werden. Allerdings können dies bisher nur Kommunen in Anspruch nehmen, um "touristisch relevante, öffentliche Bereiche" attraktiver zu machen.

Minister Dulig betonte, dass Kommunen auch künftig als Zuwendungsempfänger bevorzugt werden. Er warnte zudem davor, nun "den dritten Schritt vor dem ersten zu tun: Unser wichtigstes Ziel bleibt die flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet. Dies ist auch die Voraussetzung für effektive Hotspots." So sieht das auch Koalitionspartner CDU. Ihr Fraktionssprecher für digitale Entwicklung, Lars Rohwer, verwies darauf, dass Sachsen beim Breitbandausbau-Vergleich bundesweit noch immer auf dem vorletzten Platz rangiere.

Die netzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Claudia Maicher, nannte es unverständlich, dass nicht sowohl Breitbandausbau als auch Freifunk gefördert würden. Zudem verwies sie auf ein Pilotprojekt im thüringischen Gera sowie auf Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, wo Freifunk gefördert werde.

Auch Sachsens Städte- und Gemeindetag hätte keine Einwände gegen eine entsprechende Erweiterung vorhandener Fördermöglichkeiten. Allerdings dürfte dies "nicht dazu führen, dass Netzbetreiber und Politik einen schlanken Fuß machen", warnte Verbandsgeschäftsführer Mischa Woitscheck.

AfD und Linke enthielten sich beim Grünen-Antrag. Zwar gab auch Nico Brünler (Linke) an, die Arbeit der Freifunker sehr zu schätzen. Ihre ehrenamtliche Tätigkeit dürfe der Regierung jedoch nicht als "Vorwand fürs Nichtstun" dienen. Carsten Hütter (AfD) warf den Grünen eine "ideologische Starrköpfigkeit" vor. Am Tag zuvor hatten sie genauso wie auch alle anderen Fraktionen den AfD-Antrag auf Unterstützung von W-Lan-Hotspots in Obdachlosenunterkünften abgelehnt.