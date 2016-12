Warnung vor illegalem Silvester-Feuerwerk

erschienen am 09.12.2016



Pirna (dpa/sn) - Wenige Wochen vor Silvester warnt die Bundespolizei verstärkt vor illegaler Pyrotechnik aus Tschechien und Polen. Die auf Märkten im Grenznähe angebotenen Feuerwerkskörper seien häufig gefährlich und ihre Einfuhr strafbar, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna. Mit Sorge werde beobachtet, dass die Größe sogenannter Kugelbomben und auch die Füllmengen bei Knallkörpern zunähmen. In diesem Jahr seien in Sachsen bei Kontrollen schon fast 3500 illegale Feuerwerkskörper entdeckt worden. Die heiße Phase stehe aber noch bevor. Schwerpunkt der verbotenen Einfuhr sei die deutsch-tschechische Grenze. Auch der Internethandel nehme zu.