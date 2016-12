Warum der Enkeltrick immer noch funktioniert

Seit Jahren wird vor Betrügern gewarnt, die mit erfundenen Geschichten Senioren um ihre Ersparnisse bringen. Dennoch zieht die Masche, wie der jüngste Fall zeigt.

Von Gabi Thieme

erschienen am 14.12.2016



Freiberg/Chemnitz. Die 85 Jahre alte Frau aus Freiberg ist noch so durcheinander, dass sie nicht mehr genau weiß, wie oft ihr vermeintlicher Neffe am Dienstag bei ihr angerufen und um Geld gebettelt hat. Er meldete sich mehrmals, um ihr seine finanzielle Notlage deutlich zu machen. Er erzählte der "Tante", dass er eine Wohnung gekauft habe und dringend noch Geld dafür brauche. Irgendwann glaubte die Frau, dass ihr Neffe in der Bredouille steckt. Sie ging mittags zur Bank und ließ sich 35.000 Euro auszahlen.

Nachmittags rief der angebliche Verwandte wieder an, fragte, ob sie das Geld habe. Als die Frau bejahte, sagte er ihr, dass er einen guten Freund schicken werde, dem sie das Geld bitte aushändigen möge. Selbst als dann ein Mann nordafrikanischen Typs vor ihr auf der Straße stand, wurde die Seniorin nicht stutzig. Sie übergab ihm die volle Summe. Kaum hatte der Mann das Geld in der Hand, rannte er weg. Erst da schöpfte die Frau Verdacht. Sie rief die Polizei an und erstattete Anzeige.

Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen. Ihr Erspartes wird die Frau aber wohl nicht wiedersehen. Die Polizei wird auch dem Geldhaus Fragen stellen, so, warum niemand stutzig wurde, wenn eine betagte Kundin so viel Bargeld abhebt.

Einige Sparkassen und Banken schulen ihre Mitarbeiter längst regelmäßig, damit diese sensibilisiert sind, wenn Senioren nicht wie üblich 100 oder 500, sondern auf einmal 10.000 Euro oder mehr bar ausgezahlt haben möchten. Auch sind Geldhäuser dazu übergegangen, in so einem Fall vor der Auszahlung vertraulich ein Einzelgespräch zu führen. In Sachsen konnten in jüngster Zeit durch solche Achtsamkeiten mehrmals Enkeltrickbetrügereien verhindert werden.

Theoretisch könnten ältere Leute selbst vorbeugen, indem sie bei ihrer Bank einen maximalen Auszahlungsbetrag festlegen, sich also quasi ein Limit setzen. Aber dazu müsste man sich zunächst eingestehen, dass man selbst Opfer werden könnte. "Und das weist der Großteil der Älteren sicher von sich", ist Anne Weinhold, Psychotherapeutin am Klinikum Chemnitz überzeugt. "Die Leute sehen solche Fälle im Fernsehen, haben oft gehört, wie das abläuft, sind aber überzeugt, dass ihnen so etwas nicht passieren kann", erläutert die Diplom-Psychologin. "Sie wissen auch, was der Enkeltrick ist, aber wenn es so weit ist, bringen viele den vermeintlichen Enkel und eine Straftat nicht zusammen." Denn durch den Anrufer werde ein solcher Druck aufgebaut, "dass die verängstigte Oma mit der Situation überfordert ist und nicht damit klarkommt". Wenn sie dazu noch allein lebt, niemanden zum Reden habe, spitze sich dieser Druck zu und führe zu einer verzerrten Wahrnehmung der Realität. "Der Anrufer macht ihr regelrecht ein schlechtes Gewissen", erläutert die Psychologin.

Hinzu komme, dass Geld bei Menschen dieses Alters nicht mehr den Stellenwert habe wie bei Jüngeren. "Sie möchten emotional Ruhe haben, wollen auch mit der Schocksituation, die gerade eingetreten ist, schnell fertig werden. Diese Ruhe im Alltag ist ihnen wichtiger als Geld."

Mehr als 90 Prozent der Opfer sind Frauen. Das ist aber nicht nur mit ihrer höheren Lebenserwartung zu erklären. Die Frauen dieser Generation seien bereit und es durchaus gewöhnt, für andere zu verzichten, sagt Anne Weinhold. "Sie haben außerdem nicht gelernt, sich unter Druck durchzusetzen, sondern geben nach." Die Alterspsychologin Sandra Oppikofer von der Universität Zürich spitzt das noch zu: "Seit Jahrhunderten lastet auf den Frauen ein großer moralischer Druck zu helfen, wenn sie gebeten werden."

Männer sind für Betrüger weniger leichte Beute, belegt die Polizeistatistik. "Sie leben im Alter nicht gern allein, suchen sich öfter auch noch mal eine neue Partnerin, sodass sie jemanden zum Beratschlagen haben", sagt Weinhold.

Die Statistik des Landeskriminalamtes listete für 2014 in Sachsen 253 Fälle von Enkeltrickbetrug auf, 15 davon waren letztlich erfolgreich. Schaden: 130.600 Euro. 2015 waren es rund 100 Fälle mehr, davon neun vollendete. Die Polizei ist jedoch überzeugt, dass nicht alle Taten angezeigt werden, besonders wenn die Beträge nicht so hoch sind wie im jüngsten Freiberger Fall. Die Scham lässt die Opfer schweigen.

Was viele Rentner nicht ahnen, die Ermittler aber sehr wohl wissen: Die Täter telefonieren den ganzen Tag. Sie durchstöbern Telefonbücher nach altmodisch klingenden Namen. Einmal pro Woche klappt es vielleicht. "Die versuchen es so lange, bis sie jemanden an der Angel haben", berichtet ein Ermittler. 200 Anrufe pro Tag seien normal. Haben sie ein Opfer gefunden, rufen sie mehrmals wieder an, um sicherzustellen, dass die Rentnerin, die sie im Visier haben, tatsächlich zur Bank geht. In dieser Zeit wird das Haus überwacht. Fährt etwa ein Angehöriger, Freund oder gar die Polizei vor, wird die Aktion abgebrochen.