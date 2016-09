WaschbÃ¤ren-Plage in Sachsen wird immer grÃ¶ÃŸer

Waschbären-Plage in Sachsen wird immer größer

Knapp 10.000 Tiere wurden im letzten Jahr im Freistaat erlegt oder überfahren. Mittelsachsen ist ein Schwerpunkt. Jäger stellen nun Fallen zur Verfügung. Doch helfen wird das kaum.

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 19.09.2016



Chemnitz. Der Kleinbär mit der schwarzen Gesichtsmaske sieht possierlich aus, doch er wird immer mehr zur Plage in Sachsen. Die sogenannte Jagdstrecke ist ein zuverlässiges Indiz dafür, dass sich der Waschbär immer stärker ausbreitet. Innerhalb der letzten fünf Jahre hat sich die Zahl der erlegten und überfahrenen Tiere mehr als verdreifacht - auf zuletzt knapp 10.000.

Ein Vielfaches davon wird sich also draußen tummeln. Inzwischen kommt das Raubtier, das auf einer von der EU erstellten Liste mit 37 invasiven, gebietsfremden Arten steht, da es einheimische Tierarten verdrängt, in allen Landkreisen und kreisfreien Städten Sachsens vor. Als Waschbären-"Hochburgen" gelten die Landkreise Leipzig, Meißen und Bautzen, wo in der letzten Jagdsaison jeweils um die 2000 Tiere geschossen oder überfahren wurden.

"In der Region Leipzig mit ihren Auengebieten fühlen sich die Tiere wohl. Sie finden dort viel Wasser, Waldflächen und Kleingärten", erklärt Jan-Walter Heikes, Geschäftsführer des Landesjagdverbandes. Doch auch in Mittelsachsen, wo zuletzt fast 1000 getötete Exemplare gezählt wurden, scheint sich der Waschbär breit gemacht zu haben. In Zwickau waren es noch 200 Tiere. In Chemnitz (36), im Erzgebirgskreis (12) und im Vogtlandkreis (18) wurden zwar wenige Tiere erlegt. Doch auch hier dürfte sich die Population noch vergrößern.

Denn, da sind sich die Experten einig: Der Vormarsch der aus Nordamerika stammenden Art ist nicht mehr zu stoppen. Zwischen drei und sieben Junge trägt eine Waschbärin jeweils aus. "Wenn noch milde Winter hinzukommen wie der letzte, dann explodieren die Zahlen irgendwann", glaubt Jäger Heikes. "Zu Fressen gibt es nämlich immer was", fügt er hinzu. Die Anzahl der Tiere nehme seit einigen Jahren zügig und schnell zu, schätzt auch Sven Herzog, Professor für Wildtierökologie und -management an der TU Dresden, ein. Weshalb es aber erst jetzt zu so sprunghaften Anstiegen kommt, kann er nicht genau erklären.

Waschbären gibt es schon seit rund 80 Jahren in Deutschland. In den 1930er-Jahren wurden zwei Paare an einem See bei Kassel ausgesetzt. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges kamen zudem Waschbären aus einer Farm im Berliner Umland frei. Doch es dauerte offenbar lange, bis sie nach Sachsen gelangten.

Noch bis zur Jahrtausendwende wurden im Freistaat pro Jahr weniger als eine Handvoll Tiere erlegt. Erst ab 2004 wurde die Jagdstrecke dreistellig und ab 2008 dann vierstellig. Seit 2009 ist die Strecke Jahr für Jahr deutlich angestiegen.

Die milden Winter der letzten Jahre könnten dazu beigetragen haben, meint Herzog. Zudem lernten die Tiere zunehmend, sich die Lebensräume in Städten zu erschließen. Waschbären sind Allesfresser. Gärten mit Obstbäumen und Komposthaufen mit Essensresten bieten ihnen Nahrung. Nicht zuletzt hätten die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere nahezu keine natürlichen Feinde und seien auch schwer zu bejagen, so Herzog. Das unterstreicht auch Jäger Heikes.

Hinzu kommt: Die Jagd ist unattraktiv. Fleisch und Fell gelten als unverkäuflich. Und: Im Zweifel werde der Jäger eher aufs Schwarzwild setzen und den Waschbären nicht schießen, der vielleicht eine halbe Stunde eher in Schussweite gerät, sagt Heikes. "Denn das Wildschwein kommt dann nicht mehr."

"Um diese Tiere effektiv zu bejagen, brauchen wir die Fallenjagd", heißt es beim Deutschen Jagdverband. Zum Einsatz kommen Lebendfallen. Die Tiere werden danach getötet. Sachsens Jäger arbeiten dabei laut Heikes auch mit Hausbesitzern zusammen. Man stelle mit Einweisung Fallen zur Verfügung. Geht ein Tier in die Falle, müsse der Jäger geholt werden.

Die Waschbären, die gut schwimmen und klettern können, bedrohen seltene Tierarten wie Sumpfschildkröten und plündern Vogelnester. Selbst an den Horsten von Greifvögeln und Störchen werden sie immer wieder gesichtet.