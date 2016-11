Wechselhaftes Wochenende im Südosten

erschienen am 04.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steht ein wechselhaftes Wochenende bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, wird der Samstag in allen drei Bundesländern regnerisch. In Sachsen gibt es noch bis zum Sonntagnachmittag Regen. Die Temperaturen steigen nicht über zehn Grad - sie bewegen sich tagsüber zwischen sechs und acht Grad. Am Sonntag wird es der Prognose zufolge windig mit ein wenig Sonne.