Wechselhaftes Wochenende mit milden Temperaturen erwartet

erschienen am 03.02.2017



Leipzig (dpa) - Wechselhaft und mild soll das Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden. Am Sonnabend sind Temperaturen bis zu zehn Grad möglich, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag sagte. Vormittags zeigt sich die Sonne, am Nachmittag soll es bedeckt werden. Am Sonntag wird es laut DWD dann deutlich grauer und etwas kühler. Die Meteorologen rechnen mit vielen Wolken und Niederschlägen. In den höheren Berglagen wird es der Prognose zufolge neblig, es kann auch schneien. Ein Hochdruckgebiet aus Nordosteuropa bringt dann in der kommenden Woche trockene und kalte Luft. Die Temperaturen fallen deutlich - und es gibt Dauerfrost.