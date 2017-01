Wegen Diebstahl und Hehlerei: Großeinsatz in Dresden, Freiberg und Striegistal

erschienen am 18.01.2017



Dresden. Sie stahlen Babynahrung vornehmlich in Bahnhofsgeschäften und verhökerten sie weiter - in einem Großeinsatz ist die Bundespolizei am Mittwoch in Dresden, Freiberg, Striegistal und in Halle gegen eine internationale mutmaßliche Diebesbande vorgegangen. Mehr als 30 Objekte wurden durchsucht. Die meisten davon befinden sich laut Bundespolizei in Dresden, je ein Objekt wurde in Freiberg und Striegistal durchsucht, weitere Durchsuchungen fanden in Halle statt.

Am Morgen waren bereits 15 Haftbefehle vollstreckt. In Striegisthal wurden im Asylbewerberheim zwei Tatverdächtige festgenommen. Ein Verdächtiger, nach dem in der Freiberger Asylbewerberunterkunft an der Chemnitzer Straße gesucht wurde, wurde nicht angetroffen.