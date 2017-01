Wegen Mordes verurteilter 89-Jähriger zieht vor den BGH

erschienen am 24.01.2017



Frankenberg/Chemnitz (dpa/sn) - Ein 89-Jähriger, der in Chemnitz wegen der Ermordung seiner Ex-Freundin verurteilt wurde, zieht vor den Bundesgerichtshof (BGH). Wie das Landgericht Chemnitz am Dienstag auf Anfrage mitteilte, hat die Verteidigung fristgerecht Revision eingelegt. Diese muss nun innerhalb eines Monats begründet werden.

Das Landgericht hatte den Rentner aus Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) am 17. Januar wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der aus der Oberpfalz stammende Mann hat laut Urteil seine 29 Jahre jüngere Ex-Freundin am 22. März 2016 heimtückisch getötet.

Dafür hat er nach Überzeugung des Gerichts ein stillgelegtes Auto präpariert. Mit dem Wagen habe er die auf einem Moped fahrende Frau von hinten gerammt. Das Opfer, das die Beziehung bereits 2012 beendet hatte, stürzte und erlag am Tag darauf im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Für das Verfahren am BGH ist einer Sprecherin zufolge der 5. Strafsenat zuständig. Dieser hat seinen Sitz in der Außenstelle Leipzig.