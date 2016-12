Weihnachten feiern hinter Gittern

erschienen am 22.12.2016



Dresden (dpa/sn) - In sächsischen Gefängnissen ist Weihnachten eine Zeit besonderer Regelungen. Neben Feiern und Gottesdiensten sind teilweise Besuchszeiten der Familien ausgeweitet oder Sportturniere angesetzt, teilte das sächsische Justizministerium am Donnerstag mit. Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) sprach davon, «dass Gefangene die Adventszeit angemessen begehen und Weihnachten feiern können». In der Justizvollzugsanstalt Chemnitz, Sachsens zentralem Frauenvollzug, besteht für einige Insassen die Möglichkeit, einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Auch der Speiseplan wird angepasst: Laut Justizministerium wird es in den meisten Gefängnissen Sachsens an Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen, an den folgenden Tagen dann Festtagsbraten geben.