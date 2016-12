Weihnachten unter Tage im Schaubergwerk

erschienen am 20.12.2016



Wettelrode (dpa/sa) - Es weihnachtet sehr - sogar unter Tage. Alle Jahre wieder lädt das Erlebniszentrum Bergbau Röhrigschacht in Wettelrode zur weihnachtlich-besinnlichen Stunde. Vor Heiligabend gibt es die Bergmännische Weihnacht in rund 300 Metern Tiefe. Für die richtige Stimmung im festlichen Ambiente sorgen Geschichten und Lieder rund um Weihnachten und den Bergbau, der im Mansfelder Land schon lange Geschichte ist. Aber die Tradition wird weiter hochgehalten, wie das Erlebniszentrum mit Schaubergwerk und Bergbaumuseum zeigen.

Der Kupferschieferbergbau im Mansfelder Land und im Sangerhäuser Revier datiert zurück bis ins Jahr 1200. Er wurde 1990 wegen Unwirtschaftlichkeit eingestellt.