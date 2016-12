Weihnachtliche Vesper vor der Frauenkirche

erschienen am 23.12.2016



Dresden (dpa) - Mit der traditionellen Weihnachtlichen Vesper vor der Dresdner Frauenkirche stimmen Stiftung und Landeskirche heute auf die bevorstehenden Festtage ein. Auf dem Neumarkt werden dazu Zehntausende Besucher aus dem In- und Ausland erwartet, um gemeinsam Advents- und Weihnachtslieder zu singen. Am Gottesdienst unter freiem Himmel nehmen neben Landesbischof Carsten Rentzing auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU), Oberbürgermeister Dirk Hilberg (FDP) und die Frauenkirchen-Pfarrer Sebastian Feydt und Angelika Behnke teil.

Gestaltet wird das musikalische Programm zur 24. Christvesper unter anderem von Gunther Emmerlich, dem Dresdner Motettenchor, Trompeter Ludwig Güttler und seinem Blechbläserensemble sowie Solisten.

Die Weihnachtliche Vesper wurde 1993 noch vor dem kurz zuvor aus den Trümmern freigelegten Altar des im Zweiten Weltkrieges zerstörten Gotteshauses begründet. Sie wird von der früheren Wiederaufbau- und jetzigen Fördergesellschaft gemeinsam mit der Stiftung organisiert.