Weihnachtsgeschäft startet mit verkaufsoffenen Sonntagen

erschienen am 04.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Der Einzelhandel in Sachsen läutet mit verkaufsoffenen Sonntagen das Weihnachtsgeschäft ein. In Leipzig, Chemnitz und einigen anderen Kommunen haben an diesem Sonntag (6. November) viele Geschäfte geöffnet, wie die Städte mitteilten. Der zusätzliche Umsatz motiviere die Händler, ihre Geschäfte zu öffnen, sagte Jörg Förster, Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Viele Einzelhändler machten einen beträchtlichen Teil ihres Jahresumsatzes in der Vorweihnachtszeit. Und auch die meisten Verkäufer stellten sich am Sonntag gerne hinter die Tresen: Sie bekommen schließlich Sonntagszuschläge.