Weinlese am Tagebau: Ertrag gesteigert

erschienen am 26.10.2016



Welzow (dpa/bb) - Die Weinlese auf einer rekultivierten Fläche am Tagebau Welzow-Süd ist 2016 erfolgreicher verlaufen als im Vorjahr. 26 Tonnen Weintrauben wurden geerntet, daraus können bis zu 23 000 Flaschen Rot- und Weißwein gekeltert werden, wie der Tagebaubetreiber LEAG am Mittwoch in Cottbus mitteilte. 2015 seien etwa 20 000 Flaschen abgefüllt worden. Die 26 000 Rebstöcke auf rekultiviertem Boden des Tagebaugebiets werden von Winzern bewirtschaftet. Zum Keltern kommt der Wein ins sächsische Meißen.