Weinstraßenjubiläum in Sachsen: Imagekampagne für Rebsaft

erschienen am 11.01.2017



Meißen (dpa/sn) - Der sächsische Weinbauverband will zum 25. Geburtstag der sächsischen Weinstraße in diesem Jahr mit einer Imagekampagne für den heimischen Rebsaft werben. Dafür werde derzeit ein Konzept entwickelt, sagte Verbandsvorsitzender Christoph Reiner. «An den Feinheiten feilen wir derzeit noch.» Im Mittelpunkt soll die Landesweinprämierung stehen, die als Veranstaltung größer als bisher aufgezogen werden soll. Der Verband will mit der regional ausgerichteten Werbe-Aktion nach dem Skandal um den Einsatz verbotener Pflanzenschutzmittel auch um das Vertrauen der Verbraucher werben. «Da wurde einiges verspielt, viele Kunden waren verunsichert», so Reiner.