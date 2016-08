Weitere Investition in Biomasse-Forschung in Leipzig

erschienen am 29.08.2016



Leipzig (dpa/sn) - Die Erforschung von Biomasse und Bioenergie am Standort Leipzig wird laut einem Bericht der «Leipziger Volkszeitung» (Dienstag) ausgebaut. An diesem Mittwoch werde Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) den Grundstein für den Neubau eines Technikums und Verwaltungsgebäudes legen, schreibt das Blatt. Damit werde das schon bestehende Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ) erweitert.

Der Ausbau der Bioenergie sei von zentraler Bedeutung bei der Umsetzung der verabredeten Weltklima-Ziele, sagte Schmidt der Zeitung und lobte die in Leipzig geleistete «herausragende wissenschaftliche Arbeit». Nach deren Angaben förderte das Ministerium die Einrichtung bisher mit rund elf Millionen Euro.

Am 2008 gegründeten DBFZ sind derzeit rund 140 Mitarbeiter in vier wissenschaftlichen Fachbereichen beschäftigt, darunter Bioenergiesysteme und Bioraffinerien. Sie suchen nach Verfahren, «die eine effiziente und nachhaltige Nutzung von festen, flüssigen und gasförmigen Bioenergieträgern ermöglichen» - so die offizielle Darstellung auf der Internetseite des Forschungszentrums.