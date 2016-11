Weiterer Vogelgrippe-Verdacht bestätigt

erschienen am 26.11.2016



Großpösna (dpa/sn) - Die Vogelgrippe breitet sich in Sachsen weiter aus. Bei einer am Freitag am Ufer des Störmthaler Sees südlich von Großpösna (Landkreis Leipzig) gefundenen toten Möwe wurde das Virus nachgewiesen, wie das Landratsamt Leipzig am Samstag mitteilte. «Der Verdacht hat sich bestätigt.» Die Behörde errichtete einen Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet, um die Ausweitung der Tierseuche zu verhindern. Dieser Bereich ist bis zu sechs Kilometer um den Fundort der Wildente zwischen Markkleeberg und Espenhain sowie Rötha und Großpösna abgesteckt und wird mit Hinweisschildern gekennzeichnet.

Auch in Delitzsch, am Cospudener See bei Leipzig und nahe Dresden wurden bereits Enten mit dem für Menschen ungefährlichen H5N8-Erreger gefunden. Das Verbraucherschutzministerium hat inzwischen für ganz Sachsen eine Stallpflicht für Geflügel ausgerufen, das nun vorerst Tag und Nacht auf Auslauf verzichten muss.