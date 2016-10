Weltlehrertag: Mehr WertschÃ¤tzung fÃ¼r Lehrerberuf gefordert

Weltlehrertag: Mehr Wertschätzung für Lehrerberuf gefordert

erschienen am 04.10.2016



Radebeul (dpa/sn) - Mehr Wertschätzung für den Lehrerberuf und bessere Arbeitsbedingungen für die Pädagogen hat der Sächsische Lehrerverband (SLV) zum Weltlehrertag am 5. Oktober gefordert. Die Lehrkräfte müssten entlastet und der Lehrerberuf attraktiver werden, betonte SLV-Landeschef Jens Weichelt am Dienstag in Radebeul bei Dresden. Das sei der «Schlüssel zur nachhaltigen Lösung des Lehrermangels» in Sachsen. Der Weltlehrertag steht in diesem Jahr unter dem Motto: «Lehrkräfte wertschätzen, ihren Status verbessern».

In der vergangenen Woche waren nach elf Verhandlungsrunden Spitzengespräche zum Lehrermangel zwischen Regierung und Gewerkschaften gescheitert. Damit sei einer höheren Anerkennung der Lehrer «erneut eine Absage erteilt» worden, kritisierte Weichelt. Mit demotivierten Lehrkräften könne die Bildungsqualität jedoch nicht gehalten werden, und so werde der Lehrermangel «noch viele Jahre akut» sein.