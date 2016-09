Welzow fÃ¼r Nachtarbeitsverbot im Tagebau bei starkem Wind

Welzow für Nachtarbeitsverbot im Tagebau bei starkem Wind

erschienen am 14.09.2016



Welzow (dpa) - Bei starkem Wind soll für den Braunkohle-Tagebau Welzow-Süd in Brandenburg ein Nachtarbeitsverbot möglich sein. Dafür sprach sich die Mehrheit der Stadtverordneten am Mittwoch in ihrer Sitzung im Rathaus aus und stimmte einer entsprechenden Stellungnahme der Kommune zu. Dadurch soll gewährleistet sein, dass die Lärmbelastung für die Anwohner einen gewissen Grenzwert nicht überschreitet, wenn der Wind in Richtung Stadt weht. Bei dem Vorschlag geht es nicht um ein generelles Nachtarbeitsverbot.

Die Stellungnahme hat keine bindende Wirkung, sie ist lediglich eine Empfehlung. Letztlich entscheidet das brandenburgische Landesamt für Bergbau darüber. Die Behörde hatte von der Kommune eine Stellungnahme erbeten. Das Landesamt prüft zurzeit einen von Vattenfall eingereichten Sonderbetriebsplan für den betreffenden Tagebau, in dem es um Lärm- und Staubschutz geht.