Weniger Falschgeld in Sachsen

erschienen am 30.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Im ersten Halbjahr 2016 ist in Sachsen weniger Falschgeld aufgetaucht als in den ersten sechs Monaten 2015. Dabei ging die Zahl der aus dem Verkehr gezogenen gefälschten Banknoten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut zehn Prozent auf 594 zurück. Nach der Statistik des Landeskriminalamts (LKA) beläuft sich der entstandene Schaden auf zusammen fast 31 000 Euro, davon allein knapp 30 000 Euro bei Banknoten.

Fast die Hälfte der «Blüten» (203) wurde in Chemnitz entdeckt - laut «Bild»-Zeitung (Dienstag) «die Blütenhochburg» unter Sachsens Großstädten. Die wenigsten (41) fanden die Ermittler in Dresden. Am häufigsten wurden 50 Euro-Noten nachgemacht.