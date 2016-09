Weniger Maut-Einnahmen fÃ¼r Instandhaltung von FernstraÃŸen

Weniger Maut-Einnahmen für Instandhaltung von Fernstraßen

erschienen am 10.09.2016



Berlin/Dresden (dpa/sn) - Gut 84 Millionen Euro sind im vergangenen Jahr aus Einnahmen der Lkw-Maut in den Erhalt von Sachsens Autobahnen und Bundesstraßen geflossen. Das geht aus einer Mitteilung des Bundesverkehrsministerium an den Bundestag hervor. 2013 hatte der Bund knapp 18 Millionen Euro mehr investiert, für 2014 lagen keine Länder-Zahlen vor.

Laut Ministerium erreichten die Ausgaben aus Mautmitteln für die sächsischen Autobahnen 64,5 Millionen Euro. Das waren zwar knapp fünf Millionen Euro mehr als 2013, die Ausgaben für die Bundesstraßen des Freistaates sanken dafür jedoch von 42 Millionen Euro 2013 auf nur noch 19,8 Millionen 2015.

Bundesweit gingen die Einnahmen aus der Straßengebühr im Vergleich zum Vorjahr etwas zurück: Es wurden 4,39 Milliarden Euro verbucht - 46 Millionen Euro mehr als veranschlagt, aber 78 Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor.