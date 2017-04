Weniger Scheidungen in Sachsen 2016

erschienen am 12.04.2017



Kamenz (dpa/sn) - Im Jahr 2016 sind weniger Paare in Sachsen geschieden worden als im Vorjahr. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz vom Mittwoch gab es 6698 Scheidungen - 309 weniger als 2015. Damit hatte Sachsen 2015 im Ländervergleich die geringste Scheidungsrate. Im Freistaat kamen auf 10 000 Einwohner 17 Scheidungen, bundesweit betrug der Wert 20.

Die meisten Ehen wurden in der Stadt Leipzig geschieden; 915 Paare waren dort betroffen. Im Landkreis Nordsachsen waren es nur 370. Die meisten Paare (406 Fälle) ließen sich nach sechs Jahren scheiden. Aber auch in den Jahren nach der Silberhochzeit gingen noch 1439 Ehen in die Brüche. Nach der Goldenen Hochzeit beendeten noch 23 Paare ihre Ehe. Die Schnitt lag die Dauer der 2016 geschiedenen Ehen bei 15,5 Jahren.

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 5311 neue Scheidungskinder. Bei über 3000 geschiedenen Ehen waren ein oder zwei minderjährige Kinder betroffen. Die Scheidungsverfahren dauerten im Schnitt etwa neun Monate.