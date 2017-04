Weniger Schlichtungsverfahren 2016 in Sachsen

erschienen am 19.04.2017



Kamenz (dpa/sn) - Sachsens Schiedsstellen zur außergerichtlichen Konfliktlösung waren im vergangenen Jahr weniger gefragt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz vom Mittwoch wurden landesweit 420 Schlichtungsverfahren in Zivil- und Strafsachen durchgeführt - fünf Prozent weniger als 2015. In 87 Prozent der Fälle ging es um Nachbar- und Mietrechtsstreitigkeiten wie über den Zaun wachsende Bäume oder Grundstücksgrenzen. Reichlich zwei Drittel dieser Zivilverfahren wurden per Vergleich, Anerkenntnis und Verzicht beendet.

Auch die Zahl der Vorgespräche in Streitfällen, wo Bürger bei Schiedsstellen oder Friedensrichtern Rat suchten, ist um 134 auf 2422 Fälle gesunken. Gut die Hälfte der Fälle konnte positiv geklärt werden. Insgesamt gab es für 426 Gemeinden im Freistaat 310 Schiedsstellen, wo Bürger als ehrenamtliche Friedensrichter versuchen, Streitigkeiten des Alltags gütlich, unbürokratisch und kostengünstig beizulegen.