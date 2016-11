Weniger Unfälle mit Zweirädern in Sachsen

erschienen am 18.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Auf Sachsens Straßen hat es in diesem Jahr bisher weniger Bikerunfälle gegeben. Bis Ende Oktober waren es nach Angaben des Verkehrsministeriums 2433 - und damit 60 weniger als in den ersten zehn Monaten 2015. Auch die Zahl der tödlich Verunglückten ging zurück: von 38 auf 24. 1488 Unfallbeteiligte wurden verletzt. Das sind nahezu genauso viele wie ein Jahr zuvor. Die Zahl der Schwerverletzten stieg allerdings. Es waren 566 und damit 13 mehr. 2015 wurden zwischen Januar und Ende Oktober 4960 Bikes zugelassen, 2016 waren es 5024. Die Unfallstatistik wird nach Angaben eines ADAC-Experten vom Wetter beeinflusst: «Wenn es verregnet und kalt ist, wird weniger gefahren und es passiert auch weniger.»