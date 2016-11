Werke von 36 Künstlern beim 20. Cynetart-Festival

erschienen am 10.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Das internationale Cynetart-Festival Dresden vereint im 20. Jahrgang aktuelle Trends der Computerkunst unter dem Motto «The enigmatic moment». Bis zum 16. November sind in der Ausstellung im Festspielhaus Hellerau Werke von 36 Künstlern zu sehen - von digitaler Projektion über Audioinstallation bis zu Performance, wie die Organisatoren am Donnerstag zur Eröffnung mitteilten. Dazu kommen Arbeiten aus dem diesjährigen Wettbewerb, bei dem sich 428 Künstler und -gruppen aus 47 Ländern um den mit 10 000 Euro dotierten Förderpreis der Kunstministerin, den Cynetart-Preis (5000 Euro) für ein Auftragswerk und das mit bis zu 10 200 Euro verbundene Artist-In-Residence-Stipendium beworben hatten.

Das Festival für computergestützte Kunst und damit künstlerische Ausdrucksformen, die unter Mithilfe von Rechnern und anderer Technik entstehen, widmet sich seit 1997 der kulturellen Reflexion. Es bietet Ausstellungen, Foren, Workshops und transdisziplinäre Projekte. Veranstalter ist die Trans-Media-Akademie. Zum Jubiläum befindet sich die Cynetart nach deren Angaben mitten im Umbruch. Dabei gehe es nicht darum, sich komplett neu zu erfinden, sagte Sprecher Matthias Stiebing. «Wir bleiben ein Medienkunstfestival, wollen uns aber breiter aufstellen.»