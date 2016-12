Weshalb die Bahnen nicht rollen

Die Zugausfälle bei der Mitteldeutschen Regiobahn sind kein Einzelfall. Immer wieder stören Technikprobleme den Betrieb oder verzögern die Auslieferung von Zügen. Warum eigentlich?

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 09.12.2016



Chemnitz. Immer wieder Technikpannen bei der Eisenbahn: Gerade hat es Alstom erwischt. 29 Triebzüge hat der Hersteller dieses Jahr nach Sachsen geliefert. Gut zwei Drittel davon musste die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB), die die im Bahnjargon "Silberpfeil" genannten Züge fährt, diese Woche aus dem Verkehr ziehen, nachdem Schäden an den Rädern festgestellt wurden.

Doch Alstom steht mit derartigen Problemen nicht allein. In Erinnerung dürften Bahnkennern noch die mangelbehafteten Talent-2-Züge von Bombardier sein, die über Monate hinweg gar nicht erst zum Einsatz kamen. Die neuen Doppelstock-ICs mussten gleich nach der Premiere nachgebessert werden, weil die Wagen schwankten. Im Norden der Republik kämpft die Nord-Ostsee-Bahn gerade mit Kupplungsmängeln an 90 Reisezugwagen. Aber auch Siemens hatte in der Vergangenheit oft genug Probleme mit seinen ICE-Zügen.

Die Reisenden bekommen das immer hautnah zu spüren, denn die Folge sind oft Zugausfälle, Verspätungen und überfüllte Wagen. Doch wie kommt es dazu? Günter Löffler, Professor am Institut für Bahnfahrzeuge und Bahntechnik der TU Dresden, verweist auf veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Asien sei heute der größte Markt für Schienenfahrzeuge. Der europäische Markt sei hingegen gesättigt. Das, was noch übrig bleibe, sei hart umkämpft. "Daraus folgt: Die Anbieter stehen unter enormen Kostendruck, müssen so günstig wie möglich produzieren", sagt Löffler. Was nicht zwingend nötig sei, falle weg. Etwa der Probebetrieb.

Das sieht auch Markus Hecht, Professor am Institut für Land- und Seeverkehr der TU Berlin, so. Die Industrie könne einen solchen Probebetrieb aber nicht von sich aus durchführen, das würde den Zug teurer machen. Der Hersteller würde das Nachsehen haben, wenn nicht alle Anbieter in der Ausschreibung dazu verpflichtet werden, doch hierzulande ist so etwas nicht üblich, anderswo schon. In Großbritannien werde das heute verlangt, müssten die Hersteller nachweisen, dass sie mehrere Tausend Kilometer störungsfreien Probebetrieb absolviert haben, so der Professor.

Ein anderer Punkt: Die Hersteller hatten früher mehr Zeit, um ihre Bahnen zu fertigen. Heute herrsche gerade im Nahverkehrsbereich Druck, schätzt Christian Schindler, Leiter des Instituts für Schienenfahrzeuge und Transportsysteme an der RWTH Aachen, ein. Grund: Die Verkehrsverbünde schreiben ihre Verkehrsverträge oft sehr knapp aus. Wenn in diesen vorgesehen ist, dass neue Züge angeschafft werden sollen, bleibe für die Hersteller wenig zeitlicher Vorlauf, sagt Schindler. Das sorge für zusätzlichen Druck - den die Hersteller wohl auch an die Zulieferer weiterreichen.

Verändert haben sich auch die Beziehungen zwischen Industrie, Bahnunternehmen und Zweckverbänden. Bis vor kurzem hatten die Hersteller nichts mit der Wartung zu tun, darum kümmerten sich Bahnbetreiber, die zugleich Besitzer der Züge waren. Inzwischen sind einzelne Verkehrsverbünde zu einem neuen Modell übergegangen - wie hier beim Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS). Der VMS kaufte die 29 Züge, die seit Juni zwischen Dresden und Hof sowie Chemnitz und Elsterwerda unterwegs sind. Die MRB ist nur der Betreiber - hat also die Rolle eines Lohnkutschers. Um die Wartung muss sich Alstom kümmern. Instandhaltung sei aber etwas anderes als Fahrzeugbau, darauf müsse sich Alstom erst einstellen, sagt Löffler. Das braucht Zeit.

Wie es aber dazu kam, dass jetzt reihenweise Züge ausfielen, die gerade erst ein halbes Jahr in Betrieb sind, ist bislang nicht geklärt. In Eisenbahnerkreisen wird daher munter spekuliert: Ist die Strecke etwa zu kurvenreich für die Züge? Hat die MRB aus Kostengründen zu viele unerfahrene Lokführer eingestellt, die noch zu wenig fahrerisches Können haben für die anspruchsvolle Strecke? Ist fehlerhaftes Material verbaut worden? Oder liegt es am Zustand der Schienen? "Man muss mehrere Dinge in Betracht ziehen: Material, Rad, Fahrwerk und Schienenzustand", meint Hecht.

Fakt ist: Alstom baut die Coradia-Continental-Züge bereits seit 2008. Rund 220 Züge wurden bislang an acht Kunden in Deutschland ausgeliefert. In Herstellerkreisen heißt es, die Räder seien auch in anderen Zügen verbaut worden. Alstom spricht von einem "ungewöhnlichen Verschleiß". Doch wo liegt die Ursache? Für Detlef Bussas von der Lokführergewerkschaft GDL jedenfalls nicht beim Lokpersonal. Zwar habe die MRB Mitarbeiter eingestellt, die noch nicht so viele Fahrstunden auf dem Buckel haben und die "vielleicht ein bisschen robuster fahren". Aber das sei kein Grund für Zugausfälle. Bussas glaubt, dass Materialmängel schuld sind.

Für Löffler sind die festgestellten "Ausbröckelungen" an den Rädern ein Indiz für Werkstoffmängel, weil Stahlsorte oder Verarbeitung nicht den Erfordernissen entsprechen. Daher müssten Materialprüfungen erfolgen. Die Schäden seien zwar anfangs kein Sicherheitsrisiko, die ebenfalls festgestellten Flachstellen führten mit der Zeit aber zu einer enormen Schienenbelastung, die bei längerem Betrieb zu Brüchen führen könne. Löffler: "Solange man die Ursache nicht kennt, gilt ohnehin das Vorsichtsprinzip. Es kann ja immer noch etwas hinterherkommen."

Regiobahn stellt Notfahrplan vor - weniger Ausfälle

Bei der von zahlreichen technischen Defekten geplagten Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) sollen am Wochenende mehr Züge fahren als in den vergangenen Tagen. Insgesamt 15 Fahrzeuge des Typs Coradia Continental sowie mehrere geliehene Ersatzzüge würden am Wochenende die Linien RE3, RB30 und RB45 bedienen, teilte die MRB am Freitag mit. Der RE3 (Dresden-Hof) soll demnach stündlich fahren, ebenso die RB 30 (Dresden-Zwickau) und die sogenannten Verdichterzüge. Die RB45 (Chemnitz-Elsterwerda) soll am Freitag wieder im Regelfahrplan verkehren. (dpa)