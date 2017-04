Wettbewerb: Roboter bauen in Dresden eine Mondbasis

erschienen am 13.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Der Roboterwettbewerb Eurobot greift Ende April in Dresden nach den Sternen - oder besser nach dem Mond. Denn die sieben für das deutsche Finale qualifizierten Studententeams müssen ihre Roboter für einen Einsatz auf dem Erdtrabanten programmieren. Wie die Technische Universität Dresden am Donnerstag als Ausrichter des Wettkampfes mitteilte, sollen die Roboter symbolisches Mondgestein sammeln, analysieren und eine Mondbasis bauen.

Sie müssen dabei völlig selbstständig arbeiten und dürfen nicht von außen gesteuert werden. Jedes Team kann bis zu zwei Roboter auf einem Spielfeld von 2 mal 3 Meter Größe einsetzen. Dort treten zwei Mannschaften gegeneinander an und müssen möglichst viele Punkte sammeln. Der Wettkampf, bei dem die Roboter gegeneinander antreten, dauert vom 28. bis 30. April. Die ersten drei Teams dürfen dann zur Weltmeisterschaft nach Frankreich.