Wetter stellt Winterdienst vor Herausforderungen

erschienen am 18.04.2017



Chemnitz/Freiberg. In der Nacht zu Dienstag und am Dienstag halten Schneefälle über der Region an. Im Erzgebirge fielen innerhalb kurzer Zeit bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. Zwischen Geyer und Zwönitz schneite es so stark, dass Autofahrer auf den Straßen teilweise nur in Schrittgeschwindigkeit vorankamen. Auf der B 101 zwischen Schönbrunn und Neundorf standen Laster, auf der B 101 zwischen Hilmersdorf und Gehringswalde standen neben Lastern auch Traktoren und Busse auf der Straße. Der Winterdienst ist im Einsatz.

In Chemnitz sind am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der schneeglatten Oberen Hauptstraße in Wittgensdorf in einer leichten Kurve ein VW und ein Volvo kollidiert. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Zur Unfallaufnahme und Bergung musste die Straße gesperrt werden.

In Mittelsachsen waren am Dienstag die Meistereien Brand-Erbisdorf, Freiberg, Hainichen und Mühlau mit zehn Fahrzeugen im Winterdiensteinsatz. Meist handelte sich um Kontrollfahrten, an wenigen Stellen wurde im flacheren Gebieten gestreut, teilte ein Sprecher des Landratsamtes mit. Im Bereich der Meisterei Brand-Erbisdorf wurden seit Montag neun Tonnen Salz auf die Straßen gebracht. Auch am Montag war diese Meisterei mit zwei Fahrzeugen unterwegs. (fp)