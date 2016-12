Wetterbilanz in Sachsen: Warm und ungewöhnlich viele Gewitter

Viele haben das Jahr 2016 als unbeständig und eher als zu kühl empfunden. Der Wetterdienst beweist jedoch das Gegenteil.

Von Gabi Thieme

erschienen am 29.12.2016



Offenbach/Chemnitz. In Deutschland und auch in Sachsen hat sich 2016 der weltweite Trend zu einem generellen Temperaturanstieg fortgesetzt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Auswertung der Ergebnisse von 2000 Messstationen mitteilte, war es mit 9,6 Grad erneut deutlich zu warm - um 1,4 Grad über dem langjährigen Mittel. Die Temperaturrekorde der beiden Vorjahre - 10,3 und 9,9 Grad - wurden aber nicht erreicht.

Kältestes Bundesland war Bayern mit durchschnittlich 8,9 Grad, am wärmsten war es mit 10,5 Grad in Berlin. Kurios, dass ausgerechnet im sonnenscheinärmsten Bundesland, dem Saarland, am 27. August die höchste Temperatur des Jahres registriert wurde: Das Thermometer kletterte auf 37,9 Grad. Die kälteste Nacht meldete am 18. Januar Oberstdorf in Bayern mit minus 23,5 Grad.

Mit Blick auf Niederschläge und Sonnenstunden fiel das Jahr bundesweit durchschnittlich aus. Allerdings gab es ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Besonders viel Sonne und wenig Regen bekamen Brandenburg und Berlin ab. Sonnigster Ort Deutschlands war Rügen mit fast 2000 Sonnenstunden. Der meiste Niederschlag fiel in Baden-Württemberg und dort im Nordschwarzwald mit örtlich mehr als 2000 Litern pro Quadratmeter. In Sachsen hat sich das Wetter von der sonnigen Seite gezeigt: Mit 1655 Stunden schien Klärchen 100 Stunden mehr als im Durchschnitt. Mit 705 Litern je Quadratmeter fiel aber auch etwas mehr Niederschlag als im Mittel.

Doch nicht nur die Temperaturen sind gestiegen. Der Sommer war auch durch eine ungewöhnlich lang anhaltende Serie von schweren Gewittern und örtlichen Sturzfluten geprägt, die mehrere Todesopfer forderten. Am 23. Juni verursachte eine Gewitterzelle die deutschlandweit größte Niederschlagsmenge des Jahres: In Groß Berßen in Niedersachsen gingen knapp 151 Liter auf den Quadratmeter nieder. In dieser Zeit fegten auch mehrere Tornados über Deutschland hinweg. Einer wütete in Sachsen am 17. Juni in Neusörnewitz bei Meißen, weitere in Hamburg, Hessen, Thüringen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Es sei laut DWD eine ungewöhnliche Periode gewesen. Sie habe dazu geführt, dass in der ersten Jahreshälfte vielerorts schon mehr Niederschlag gefallen war als im gesamten Jahr 2015. Vermutlich sei das der Grund, dass die meisten Menschen das Wetter übers Jahr als eher durchwachsen empfunden hätten. Die folgenden Monate seien jedoch regional teils viel zu trocken gewesen. Ab Juli hieß es in Intervallen schwitzen. Schönster Monat - auch in Sachsen - wurde der September. Er gehört zu den drei wärmsten seit 1881.

Leipziger Meteorologe erklärt, warum und wann ein scheinbar normales Jahr in Sachsen so viel Besonderes hatte. Welche Besonderheiten es konkret in Sachsen gab, weiß DWD-Agrarmeteorologe Falk Böttcher. Mit ihm sprach Gabi Thieme. Freie Presse: Schon seit Jahren wartet der DWD immer zum Jahresende mit der Nachricht auf, dass wieder ein viel zu warmes Jahr zu Ende gegangen ist. Wie sah es 2016 aus? Falk Böttcher: Auch dieses Jahr war wärmer als der Durchschnitt, insofern setzt sich der Trend fort. 2016 bricht aber keine Rekorde. Welche Monate waren denn gemessen am Mittel aus den Jahren 1961 bis 1990 zu warm in Sachsen, der Sommer doch eher nicht? Acht Monate, und zwar Januar, Februar, Mai, Juni, Juli, August, September und Dezember waren wärmer als normal. Daran sieht man, dass auch der Sommer über dem Schnitt lag, obwohl mancher durch das mitunter wechselhafte Wetter einen anderen Eindruck hatte. Gab es in Sachsen einen oder mehrere Monate, die besonders herausragten - nicht nur bei den Temperaturen? Februar, September und Oktober waren besondere Monate. Der Februar war 2,6 Celsius zu warm. Er brachte aber nur 70 Prozent Sonnenschein und dafür 161 Prozent der normalen Niederschlagsmenge. Im September betrug die Abweichung der Lufttemperatur 3,7 Grad Celsius nach oben und die Sonne strahlte 40 Prozent mehr als normal bei zugleich 160 Prozent Niederschlag. Der fiel aber örtlich sehr unterschiedlich aus. Es gab auch Orte, die deutlich unter der Norm blieben und damit zu trocken waren. Der Oktober war 1,1 Grad zu kalt, bei nicht mal einem Drittel des normalerweise zu erwartenden Sonnenscheins. Dafür gab es und 182 Prozent vom üblichen Niederschlag. In den vergangenen Jahren hieß es oft, der April sei der Monat, der sich am meisten verändert hat. Wie war der April 2016? Er war in diesem Jahr tendenziell um 1,7 Grad etwas zu kühl. Diese Bilanz konnte auch durch den 5. April nicht aufgebessert werden, als zum Beispiel in Dresden mit 25 Grad der erste Sommertag des Jahres regis-triert wurde. Der April war wieder einmal so, wie er bei uns eher typisch ist: wechselhaft und unbeständig mit Graupel-, Schnee- und Schneeregenschauern bis in die letzte Monatsdekade. Vielen ist gut in Erinnerung, dass wir im Oktober und November in Sachsen kaum die Sonne gesehen haben, dafür regnete es ungewöhnlich viel. Wie ordnen Sie das Geschehen ein? An diesem Beispiel wird deutlich, dass sich Strömungsmuster in der Atmosphäre verändert haben. Wenn sich eine Wetterlage einmal einstellt, bekommt sie Sitzfleisch. Dabei spielt es keine Rolle, ob es nun warm und trocken oder kühl und nass ist. Das war in unseren Breiten früher seltener der Fall. Da haben wir immer gesagt, das Beständigste an unserem Wetter ist seine Unbeständigkeit. War dafür nicht auch oder gerade eben der September ein anschauliches Beispiel? So ist es. Wir hatten im September noch neun Sommertage, also Tage mit mindestens 25 Grad Höchsttemperatur. Am heißesten war es am 12. September mit 30,3 Grad Celsius. Die warme Schönwetterphase des Monats wurde lediglich vom 16. bis 19. September unterbrochen, danach bildete sich wieder eine stabile Hochdruckwetterlage aus. Wie viele Tornados wurden in diesem Jahr in Sachsen registriert und wo ereigneten sie sich? In Sachsen gab es 2016 einen bestätigten Tornado: am 17. Juni in Neusörnewitz, einem Ortsteil von Coswig bei Meißen. Weiterhin wurden 14 Verdachtsfälle erfasst, fünf im Verbreitungsgebiet Ihrer Zeitung: in Frauenstein, Großrückerswalde, Hartenstein, Neuhausen und Zwickau-Oberplanitz. Was da passiert ist, findet man im Netz unter: unter www.tornadoliste.de/2016/sn. Worin unterschieden sich 2016 das Sachsen- und das Deutschlandwetter? Die Unterschiede waren eher marginal. Das Besondere hier wie da waren sehr heterogene Niederschlagsverteilungen. Wenn wir uns beispielsweise den September ansehen, war der in Deutschland insgesamt zu trocken, was auch für Teile Sachsens gilt, aber gerade im Vorland und in den sächsischen Gebirgen selbst war er sogar zu nass. Was dürfen wir in den verbleibenden beiden Wintermonaten Januar und Februar erwarten? Saisonale Vorhersagen sind für solche expliziten Aussagen nicht gedacht und gemacht. Wir können dort nur ablesen, wie sich die Witterung im Vergleich zu den Normalwerten und Mittelwerten verhalten wird, und da sieht es so aus, dass sich für Januar und Februar im Mittel normale bis tendenziell leicht zu milde Bedingungen einstellen sollten, bei nahezu normalen Niederschlagsverhältnissen. Das mit dem Mittel ist aber immer so eine Sache. Ich gebrauche da gern den Vergleich: Der Bach war im Mittel einen Meter tief, die Kuh ist trotzdem ersoffen! Ich will damit sagen: Es kann sowohl Abschnitte geben, die etwas kälter als auch etwas wärmer sind. Im Erzgebirge und anderen Mittelgebirgen läuft eine hitzige Debatte, ob sich Investitionen in Skigebieten, in Lifte und Beschneiungstechnik, überhaupt noch lohnen. Was würden Sie den örtlichen Akteuren raten? Die Debatte wird ja nicht nur meteorologisch-klimatologisch bestimmt. Da geht es auch um Naturschutz, volks- und betriebswirtschaftliche, technologische und viele andere Aspekte. Deshalb ist eine Aussage schwierig. Wenn wir uns nur auf die meteorologisch-klimatologischen Aspekte konzentrieren, dann sehen wir, dass es weiterhin kalte Witterungsabschnitte gibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreten, nimmt aber ab, beziehungsweise sie hat schon abgenommen. Diese Tendenz wird sich fortsetzen. Das hat Auswirkungen auf den Aggregatzustand der Niederschläge: Es gibt mehr Regen und weniger Schnee. Im Kontext mit der zeitlichen Entwicklung zeigt sich, dass die beschriebene Tendenz bis zur Mitte des Jahrhunderts geringer ausfällt als in den Klimaaussagen zur zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Bestätigte das Jahr 2016, dass der Klimawandel im Gang ist - oder eher nicht? Ganz klar ja, der Klimawandel ist und bleibt in Gang.