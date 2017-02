Wetterdienst erwartet verbreitet Glätte

erschienen am 01.02.2017



Leipzig. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in weiten Teilen Sachsens im Verlauf des Donnerstags Glatteis. Grund ist ein von Westen aufziehendes Regengebiet. Das Wasser kann auf kalten Böden gefrieren und so verbreitet zu Glatteis führen. Ab 2 Uhr bis voraussichtlich 13 Uhr sind demnach der Erzgebirgskreis, der Kreis Zwickau und der Vogtlandkreis betroffen, zwischen 6 und 18 Uhr dann auch Mittelsachsen, der Kreis Bautzen, der Kreis Görlitz und der Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Meldungen will der Deutsche Wetterdienst im Verlauf des Donnerstags konkretisieren. (fp)

