Wetterdienst warnt vor weiteren Schneeverwehungen in Sachsen

erschienen am 13.01.2017



Leipzig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitagabend eine erneute Unwetterwarnung vor starken Schneeverwehungen in Sachsen herausgegeben. Die Warnung gilt von Freitag, 17.50 Uhr bis Samstag, voraussichtlich 8 Uhr für den Erzgebirgskreis sowie das Bergland im Kreis Mittelsachsen, Zwickau, Vogtland und Sächsische Schweiz/Osterzgebirge. Verbreitet kann es glatt werden. Straßen und Schienenwege können unpassierbar sein.

Laut DWD folgt am Samstag auf Tief «Egon» gleich das nächste - Tief «Caius». Dann soll es zwar weniger stürmisch, dafür aber winterlich werden. Laut DWD sind erneut Niederschläge zu erwarten, die oberhalb von 300 Metern als Schnee herunterkommen. Für das Erzgebirge rechnet der DWD mit 10 bis 20 Zentimetern Neuschnee.

Orkanböen, umgestürzte Bäume, Schneeverwehungen - bereits am Freitag sorgte Sturmtief «Egon» für Behinderungen in Sachsen. Böen der Windstärke 11 wurden im Raum Chemnitz gemessen. Auf dem Fichtelberg brachte es der Wind auf eine Geschwindigkeit von bis zu 149 Kilometer pro Stunde - das entspricht einem Orkan - und der höchsten Windstärke 12. (fp/dpa)