Wetterhäuschen aus Seiffen vereint Luther und Papst

erschienen am 28.10.2016



Seiffen (dpa) - Bei Luther geht die Sonne auf, beim Papst regnet es - oder doch lieber umgekehrt? Das kann bei einem neuen Wetterhäuschen aus dem Spielzeugdorf Seiffen jeder selbst entscheiden. «Wie der Glaube an sich, ist auch das Wetterhäuschen Einstellungssache», sagte Holzspielzeugmacher Tino Günther der Deutschen Presse-Agentur dpa. Je nachdem, wie das Hygrometer geeicht wird, tritt aus dem kubistischen Häuschen in Ebenholzbraun Martin Luther in schwarzer Robe und Bibel in der Hand oder Leo X. in vollem Ornat hervor.

Die Idee, die beiden wichtigsten Gegenspieler der Kirchenspaltung vor rund 500 Jahren unter einem Dach zu vereinen, geht auf den Berliner Architekten Jochen Eisentraut zurück. Er stammt aus der Lutherstadt Eisleben und stieß bei der Suche nach Projektpartnern auf Dregeno, die älteste Drechsler- und Holzspielzeugmacher-Genossenschaft Seiffens, zu der auch Tino Günther gehört. Das Wetterhäuschen «Martin Luther und der Papst» wird in einer limitierten Auflage von 500 Stück gefertigt.