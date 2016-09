WetterphÃ¤nomen: Hitzewarnung fÃ¼r Sachsen mitten im September

Wetterphänomen: Hitzewarnung für Sachsen mitten im September

Global gesehen, waren die Monate Juni bis August die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1880. Die Folgen davon spürt auch Deutschland.

Von Udo Lindner (mit dpa)

erschienen am 12.09.2016



Chemnitz. Kurz vor dem kalendarischen Herbstbeginn zieht der Sommer noch einmal alle Register. Die Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke veranlassten den Deutschen Wetterdienst am Montag sogar zu einer Hitzewarnung für Nordsachsen. Diese gilt auch am Dienstag und voraussichtlich auch noch am Mittwoch. Die Meteorologen rechnen mit einer gefühlten Temperatur über 35 Grad. Abkühlung ist erst Ende der Woche in Sicht. Etliche Freibäder in Sachsen haben auf den späten Sommer reagiert und die Saison verlängert.

Vor allem gesundheitlich angeschlagene und ältere Menschen sollten in diesen Tagen wegen der Hitze körperliche Belastungen verringern und viel trinken. Der Wetterdienst gibt eine Hitzewarnung heraus, wenn die gefühlte Temperatur zwei Tage in Folge über etwa 32 Grad liegt und auch die Innentemperaturen so hoch sind, dass das Lüften kaum Entspannung bringt.

Die höchste tatsächliche Temperatur wurde am Montag in Klitzschen bei Torgau gemessen, wo das Thermometer am Nachmittag 33,6 Grad anzeigte. Vom Allzeithoch für diese Jahreszeit war dieser Wert nur noch wenig entfernt: Am 13. September 1947 wurden in Klitzschen 34,1 Grad gemessen.

Die anhaltende Trockenheit führt in vielen sächsischen Flüssen zu Niedrigwasser. So lag der Pegelstand der Elbe in Dresden am Montag gerade einmal bei 72 Zentimetern. "Tendenz fallend", sagte ein Sprecher des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Normal sind zwei Meter. Abgesehen vom Spreegebiet und dem Osterzgebirge führten derzeit nahezu alle Flüsse und Bäche im Freistaat wegen der fehlenden Niederschläge sehr wenig Wasser.

Während in Deutschland die eigentlichen Sommermonate in diesem Jahr eher durchwachsen waren, steuert die globale Temperatur auf neue Rekordwerte zu. Wie die Wetterexperten vom Deutschen Klimakonsortium am Montag informierten, war es schon von Juni bis August weltweit betrachtet so warm wie nie zuvor in diesem Zeitraum seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Meteorologen erwarten zudem, dass 2016 das wärmste Jahr seit 1880 werden wird.