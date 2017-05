Wettlauf der Dresdner Riesenschildkröten

erschienen am 16.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Der traditionelle Frühjahrswettlauf der vier Aldabra-Riesenschildkröten steht am Mittwoch im Dresdner Zoo an. Da die Temperaturen entsprechend hoch sind, kann der Umzug der Tiere vom Winterquartier in die Außenanlage bereits jetzt erfolgen, wie der Zoo am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr hatte Hugo II das Geschehen dominiert und die Konkurrenz um Panzerlängen geschlagen. Für den etwa 150 Meter langen Marsch brauchte der 121,4 Kilogramm schwere Sieger knapp 20 Minuten. Hugo IV kam als Letzter weit abgeschlagen erst nach einer knappen Stunde ins Ziel. Er hatte damals mit 212,6 Kilo Körpergewicht aber auch die größte Last zu tragen und ist mit dem Geburtsjahr 1949 zudem der Oldie im Hugo-Quartett.

Der Dresdner Zoo nutzt den Wechsel ins Außengelände auch, um die Tiere zu wiegen. Die Aldabra- oder auch Seychellen- Riesenschildkröten sind uralt und lebten schon zu Zeiten der Dinosaurier vor 150 Millionen Jahren. Heute findet man sie auf einigen Seychelleninseln und dem Aldabra-Atoll. Die Reptilien fressen Gras, Kräuter, Blüten, Früchte, manchmal auch Aas. Sie können 250 Kilogramm schwer und 200 Jahre alt werden. Auf der Außenanlage im Dresdner Zoo können sich die Hugos nun wieder mit frischem Gras selbst versorgen und haben zugleich mehr Auslauf.